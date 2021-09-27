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أسعار النفط ترفع لليوم الخامس على التوالي .. سعر البرميل يقترب من حافة 80 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لليوم الخامس على التوالي إذ يقترب خام برنت من 80 دولارا للبرميل مدفوعا بمخاوف بشأن المعروض في وقت يزداد فيه الطلب ببعض مناطق العالم مع تخفيف إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19.

وارتفع خام برنت، بحلول الساعة 02:08 بتوقيت غرينتش، 1.14 دولار أو بنسبة 1.5 في المئة، ليصل إلى 79.23 دولار للبرميل، بعدما سجل الأسبوع الماضي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

كما ارتفع الخام الأميركي 1.11 أو 1.5 في المئة إلى 75.09 دولار للبرميل وهو أعلى سعر له منذ يوليو بعدما سجل خامس زيادة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي.

وقالت "إيه.إن.زد" للأبحاث في مذكرة "لا يزال نقص المعروض يؤدي إلى السحب من المخزونات في كل المناطق"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. وكانت أسعار النفط بلغ يوم الجمعة قمة 3 سنوات تقريبا وسط شح في الإمدادات 