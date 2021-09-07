أسعار اللحوم الحمراء في دمشق تستقر..والفروج يقفز رغم التدخل الحكومي

تواصل أسعار اللحوم في العاصمة دمشق استقرارها مند عدة أشهر، عند مستوياتها القياسية التي جعلت من المواطن السوري يحلم في شرائها، بينما سجلت أسعار الفرج ارتفاعاً جديداً في السوق على الرغم من تدخل "السورية للتجارة" في السوق و طرحها بسعر منافس بما لا يتجاوز ٦ آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد

و بلغ سعر كيلو هبرة الغنم حوالي الـ 26 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر كيلو هبرة العجل إلى 23 ألف ليرة سورية بشكل وسطي .



وأما بالنسبة للحوم المسوفة فقد أصبح سعر كيلو اللحم المسوف بـ 18 ألف ليرة سورية للحم الغنم و 17 ألف ليرة للحم العجل . وفيما يخص كيلو شرحات لحم الغنم فقد سجل سعراً قدره 20 ألف ليرة سورية.



وسجلت شرحات العجل سعراً قدره 21 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد ،و كيلو اللحم بعظم وصل إلى سعر 19 ألف ليرة سورية للحم الغنم و 17 ألف ليرة سورية للعجل .



و بالنسبة لأسعار الفروج فقد وصل سعر الفروج المنظف إلى 8 آلاف ليرة سورية ، بينما بلغ سعر كيلو الشرحات دون عظم 15 ألف ليرة سورية ، اما الدبوس فقد وصل لسعر قدره 7000 ليرة سورية للكيلو الواحد ، بينما بلغ سعر كيلو الوردة نحو 8000 ليرة سورية و بلغ سعر كيلو الكستا حوالي 9000 آلاف ليرة سورية .



هذا و قامت "السورية للتجارة" بطرح كميات كبيرة من الفروج المذبوح والمنظف "المبرد" جميع صالاتها بالمحافظات بسعر منافس لا يتجاوز الـ 6 آلاف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.. وذلك في إطار التدخل الإيجابي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

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