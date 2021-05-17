أسعار اللحوم البيضاء في سورية إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية..

أصدرت يوم أمس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشرة أسعار اللحوم البيضاء والبيض، وفيها ضربت الأسعار أرقاماً قياسية جديدة، حيث سجل سعر كيلو الفروج 8000 ليرة سورية، والشاورما تسجل لأول مرة في تاريخها 26 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، فيما الفروج البروستد 19 ألفاً والمشوي 18 ألفاً والمسحب ب20 ألفأ، أما صحن البيض فقد حافظ على سعره نسبياً ب6700 ليرة، والملاحظ من حركة الأسواق على هذه السلع أنها شهدت إقبالاً جيداً خلال أيام عيد الفطر



السبب الرئيسي لارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والبيض حسب المعنيين هو ارتفاع سعر العلف، يضاف إليها ارتفاع أسعار المحروقات اللازمة لعملية تربية الدواجن، ولاسيما أجور النقل التي ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة لأسباب باتت معروفة للجميع، ولعل هذا السبب هو السبب المباشر لارتفاع أسعار هذا المكون الغذائي، أما السبب غير المباشر فهو زيادة الطلب عليه، فكما أسلفنا شهدت محال بيع الشاورما والفروج خلال أيام عيد الفطر حركة جيدة بالمجمل، وهذا ما زاد الطلب على هذه المادة، وبالتالي أدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها، ومن المتوقع أن تتراجع أسعار هذا المكون خلال أيام عندما ينخفض الطلب عليه، وتصبح جيوب المواطنين خاوية بعد أن أرهقها مصروف عيد الفطر



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