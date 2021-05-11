أسعار الفواكه في سوريا تسبق حرارة الصيف ..فاكهة الكيلو منها فوق الـ5000 ليرة

شهدت اسعار الخضار والفواكه تغيرات طفيفة في أسواق العاصمة دمشق، البعض منها سجل إرتفاعاً مقابل إنخفاض في بعض الأصناف، و للبعض الآخر سجل وجود سعرين ، مع بقاء الفوارق السعرية التي على ما يبدو لم تنجح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القضاء عليها بشكل تام ، لكن بدأت تصبح متقاربة بعض الشيء .



فقد تراوح سعر كيلو البندورة بين 500 لـ 700 ليرة سورية حسب النوع بين والاستخدام «للطبخ ،أو السلطة ».



سعر كيلو الخيار الساحلي وصل إلى 550 ليرة سورية و الأرضي إلى 1500 ليرة سورية ، بينما البطاطا فقد تراوحت بين 700 لـ 900 ليرة سورية حسب الجودة والنوع والحجم «للسلق أو القلي» ، والمفارقة هنا أن حتى البطاطا الزرقاء أو المزرقة من التخزين تباع لكن بسعر يبلغ 600 ليرة سورية .



كيلو الباذنجان وصل إلى 700 ليرة سورية و البلدي منه فقد وصل سعره إلى 1600 ليرة سورية ولربما كان قديم منذ عدة أسابيع ليباع بهذا السعر ولكن «هذا ما رصدته عدسة بزنس2بزنس في أحد المحال » و وصل سعر الفليفلة بنوعيها الحلو والحد إلى 1200 ليرة سورية ، بينما بلغ سعر كيلو الفاصولياء تقريباً 3000 ليرة سورية .



بينما وصل سعر كيلو البازيلاء إلى 900 حتى 1400 ليرة سورية حسب النوعية والمنطقة والسوق والفول الشامي وصل سعره تقريباً إلى 850 ليرة سورية للكيلو الواحد.



وأما الملفوف فلم يزل مستقراً على سعر 400 ليرة سورية ، و البصل الفريك بلغ سعر الكيلو منه 300 ليرة سورية ، ووصل سعر كيلو الثوم إلى 6 آلاف ليرة سورية و الثوم الأخضر تراوح سعره بين 800 لـ 1500 ليرة سورية وسجل كيلو البصل الأحمر سعراً قدره 900 ليرة سورية ،وكل جرزة خضراء تباع بـ 200 ليرة سوريةوفي وقت وصل فيه الدراق إلى السوق فقد بلغ سعر الكيلو منه 4500 ليرة سورية ،بينما بلغ سعر كيلو الجانرك 5200 ليرة سورية .



و وصل سعر كيلو البرتقال إلى 1000 ليرة سورية للنخب الأول ، و وصل سعر كيلو الليمون الحامض الأخضر إلى 1150 ليرة سورية وسطياً والبطيخ الأصفر رغم أنه لا يزال صغيراً وغير ناضج فقد بلغ سعره 2000 ليرة سورية .



،وأما التفاح فلم يزل يتراوح سعره بين الـ 600 لـ 1300 ليرة سورية مع ، و وصل سعر كيلو الموز إلى 2500 ليرة سورية .