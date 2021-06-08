أسعار الفروج مستمرة بالانخفاض

انخفض سعر كيلو الفروج المذبوح والمنظف في محافظتي دمشق وريفها بين 500 و600 ليرة سورية أما في محافظات المنطقتين الساحلية والشمالية فانخفض بين 600 و700 ليرة وفق مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وليد العايش الذي أشار إلى أن الانخفاض مستمر.



وعن أسباب الانخفاض أوضح العايش أنها نتيجة الرقابة المكثفة على الأسواق وصدور نشرات الأسعار بشكل منتظم من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بكل محافظة والحالة التي تشهدها المداجن في هذا الوقت إثر ارتفاع درجات الحرارة وقلة استخدام المحروقات للتدفئة لافتاً إلى أن انخفاض سعر كيلو الفروج المذبوح والمنظف سيؤدي بشكل طبيعي إلى انخفاض أسعار أجزائه ففي دمشق وريفها الانخفاض تراوح للكيلو بين الـ 400 و1000 ليرة أما المحافظات الشمالية والساحلية من 800 إلى 1200 ليرة.



وسجلت نشرة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك الصادرة اليوم أسعار الفروج وأجزائه في أسواق دمشق: كيلو فروج حي 4000 ليرة سورية، ومذبوح ومنظف دون رأس ورئة 5500 ليرة، ومذبوح ومغلف بطريقة الصعق 5600 ليرة، وكيلو شرحات دون عظم 9000 ليرة، وكيلو دبوس 5700 ليرة، وكيلو وردة 6000 ليرة، وكيلو كستا 6300 ليرة، وكيلو جوانح 4200 ليرة، والسودة 8000 ليرة، والقوانص 1700 ليرة.



كما بلغت أسعار الفروج المشوي وفق النشرة: بـ 14500 ليرة، والبروستد بـ 15500 ليرة، والمسحب بـ 16000 ليرة.



سانا