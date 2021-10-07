مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) في محيط الشدادي بريف الحسكة
تعزيزات عسكرية ضخمة نحو إدلب
تحشيد عسكري سوري في إدلب: تركيا تتحرّك لتلافي المواجهة
إسقاط طائرة مُسيّرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية بريف اللاذقية
الجيش يستكمل عمليات التمشيط في نوى
التقارب السوريّ - الأردنيّ يبلغ القمّة: ما قبل عودة دمشق إلى الجامعة العربية؟
الرئيس الأسد يبحث هاتفياً مع الملك الأردني العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك
تسوية «نوى» سارت بشكل جيد وأنباء عن التحاق مدينة «جاسم» بها اليوم
القاهرة تؤكد الدور المحوري لـ سورية و مصر في حفظ الأمن القومي العربي
مخطط خطير يجري الاعداد له في ادلب
إرهابيو النصرة يحضرون لسيناريو هجوم كيميائي مزعوم
المقداد يجتمع مع صناعيين ورجال أعمال سوريين في القاهرة‎
الفصائل الإرهابية الموالية للاحتلال التركي تخطف وتعتدي في قرى ريف الحسكة
راجمات الصواريخ تدك خطوط دفاع مسلحي جبل الزاوية جنوبي إدلب
أتراك يهاجمون منازل وممتلكات السوريين في أزمير

أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا تقفز 40% إلى مستوى قياسي

قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال للبيع الفوري في آسياً 40% إلى مستوى قياسي فوق 56 دولاراً للمليون وحدة حرارية،أمس الأربعاء، وسط أزمة طاقة عالمية وانخفاض مخزونات الغاز.

وبحسب بيانات من "ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس"، ارتفعت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال تسليم كانون الأول/ديسمبر فوق 57 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية.

ويأتي صعود الأسعار في آسيا في وقت يبدأ فيه موسم الشتاء للتو في النصف الشمالي من العالم، وبينما من المتوقع أن يرتفع الطلب للتدفئة من مشترين كبار للغاز الطبيعي المسال مثل الصين واليابان.