أسعار الحليب ومشتقاته ترتفع .. والمتهم حرارة الجو وتقنين الكهرباء!

اختلف سعر كيلو الحليب من محل لأخر حيث نجد محل يبيعه بسعر 1500 ليرة وفي محال اخر يصل سعره إلى أكثر من ذلك في حين سجل سعر كيلو اللبن ما بين 1750-1800 ليرة بينما ارتفع سعر كيلو اللبنة إلى ما بين 6000 حتى 6500 ليرة وتراوح سعر كيلو الجبن الشلل من 14 ألفاً إلى 15 ألف ليرة، أما الجبن الحلوم فقد تراوح سعره كذلك ما بين 15 و16 ألف ليرة.



رئيس الجمعية الحرفية للألبان والأجبان ومشتقاتها في دمشق لم ينكر ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته وعزا ذلك إلى عدة أسباب منها موجة الحر الشديد الأمر الذي أدى إلى نقص إنتاج الحليب وارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى أجور النقل ووضع الكهرباء وازدياد ساعات التقنين





تشرين