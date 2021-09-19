أسعار الالبان و الأجبان في أعلى مستوياتها وصحن البيض 10 آلاف ل.س

حافظت أسعار الألبان و الأجبان في العاصمة دمشق على إستقرارها دون أي تغير، لتبقى عند أعلى مستوياتها ، ليبلغ سعر كيلو الحليب ما بين 1300 إلى1400 ليرة، فيما لامس سعر صحن البيض 10 آلاف ليرة سورية



و قد وصل سعر كيلو اللبن إلى 1800 ليرة سورية ، و أما كيلو اللبنة فقد وصل سعراً قدره 7000 ليرة سورية و الجبنة البلدية فقد وصلت سعر بلغ 8000 ليرة سورية ،و الجبنة الشلل نوع أول فقد وصل سعرها حد 9000 ليرة سورية للكيلو الواحد.



وفيما يخص الجبنة الحلوم فقد وصلت إلى سعر 10 آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد و بقي سعر كيلو الجبنة القشقوان عند 11 آلاف ليرة سورية .



و بالنسبة للبيض فقد بلغ سعر الصحن زنة 2 كيلو نحو 10 آلاف ليرة سورية ، و بلغ سعر البيضة نحو 350 إلى 400 ليرة سورية .ونعيد التذكير أن الأسعار وسطية وتختلف من سوق لآخر