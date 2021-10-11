أسعار الألبان والأجبان تواصل تحليقها وسط غياب تام للحلول!

ارتفعت أسعار الألبان والأجبان خلال الأسبوع الأخير بشكل خيالي، حيث بلغ وصل سعر كيلو الحليب لـ 1700 ليرة، ما ترك أثره على أسعار الجبنة واللبنة التي حلّقت عاليا، حيث تراوح سعر كيلو اللبنة البلدية بين 7 و8 آلاف، كما تراوح سعر كيلو الجبنة البيضاء البلدية بين 8 و10 آلاف وسعر كيلو الجبنة الشلل بين 16 و20 ألف ليرة.



رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان عبد الرحمن الصعيدي، برر ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته لارتفاع سعر الحليب المجفف المستورد منذ نحو شهر تقريباً إضافة لارتفاع أسعار الأعلاف الذي يعتبر السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار.



و أكد في تصريحات صحفية، أن تسعير الألبان والأجبان بيّن أننا توجهنا لمديرية حماية المستهلك في دمشق لمناقشة موضوع التكاليف الجديدة للحليب ومشتقاته وتم تحويلنا على وزارة التموين وبسبب التغييرات الجديدة التي تحصل تم تأجيل الموضوع، مبيناً أنه من المؤكد أن تصدر نشرة أسعار جديدة من التموين قريباً عقب التغيرات الجديدة التي حصلت في التكاليف.



وكشف الصعيدي، أن أسعار الحليب ومشتقاته في القطاع الخاص تعتبر اخفض بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة عن أسعارها في الشركة العربية السورية للألبان.



وأوضح أن المشكلة هي تأخر إصدار نشرة أسعار الحليب ومشتقاته ونحن طالبنا بأن يتم إصدار نشرات دورية أسوة بالنشرات التي تصدر بالنسبة للخضار والفواكه والفروج ودائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات هي المختصة بإصدار نشرات الأسعار، لافتاً إلى أن آخر نشرة أسعار صدرت من التموين منذ أكثر من شهر.