أسعار الألبان و الأجبان في دمشق..البيضة لا تزال بـ 350 ليرة سورية

لم تتغير اسعار الألبان و الأجبان عن الاسبوع الفائت في دمشق إذ لم يزل سعر كيلو الحليب عند 1300 ليرة سورية ،و وصل سعر كيلو اللبن إلى 1800 ليرة سورية ، و أما كيلو اللبنة فقد وصل سعراً قدره 7000 ليرة سورية و الجبنة البلدية فقد وصلت سعر بلغ 8000 ليرة سورية ،و الجبنة الشلل نوع أول فقد وصل سعرها حد 9000 ليرة سورية للكيلو الواحد.





وفيما يخص الجبنة الحلوم فقد وصلت إلى سعر 10 آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد و بقي سعر كيلو الجبنة القشقوان عند 11 آلاف ليرة سورية .

وفي أسعار البيض فلم يزل سعر الصحن زنة 2 كيلو غرام 9500 ليرة سورية وبلغ سعر البيضة الواحدة 350 ليرة سورية .

ونعيد التذكير أن الأسعار وسطية وتختلف من سوق لآخر