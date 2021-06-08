أسعار الألبان و الأجبان .. صحن البيض يبلغ 7800 ل.س

واصلت أسعار الألبان و الأجبان إستقرارها مع بداية الأسبوع الحالي في أسواق العاصمة السورية دمشق، فيما سجل سعر صحن البيض إرتفاعاً قياسياً خلال اليومين الماضيين ليلامس سعره 8آلاف ليرة سورية.



وبلغ سعر كيلو الحليب 1100 ليرة سورية ، و وصل سعر كيلو اللبن المصفى إلى 1400 ليرة سورية والعبوة زنة 800 غرام بلغ سعرها 1200 ليرة سورية.

أما كيلو اللبنة فقد وصل سعراً قدره 6000 ليرة سورية و الجبنة البلدية فقد وصلت سعر بلغ 7000 ليرة سورية، والجبنة الشلل نوع أول فقد وصل سعرها حد 7500 ليرة سورية للكيلو الواحد.

وفيما يخص الجبنة الحلوم فقد وصلت إلى سعر 9000 ليرة سورية للكيلو الواحد، و بقي سعر كيلو الجبنة القشقوان عند 10 آلاف ليرة سورية.

أما البيض فقد سجل قفزة قياسية خلال اليومين الماضيين ليسجل الصحن زنة 2 كيلو سعراً قدره 7800 ليرة سورية، مع التأكيد على أن السعر قد يختلف من مكان لآخر ومن سوق لآخر.