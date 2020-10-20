أسطول صيني جديد «قاتل» يهدد أمريكا!

كشف تقرير صادر عن "البنتاغون" أن الصين تعمل على إنشاء أسطول بحري جديد مزوّد بصواريخ بالستية، أطلقت عليه اسم "قاتل حاملات الطائرات"، بسبب قوته الضاربة والهائلة.



وبحسب تقارير صحفية فإن الأسطول الصيني الجديد الذي يهدد بشكل خطير حاملات الطائرات الأمريكية، سيكون الأسطول الوحيد في العالم المزود بهذه الصواريخ.



وذكر "تقرير القوة العسكرية الصينية" لعام 2020 المقدم إلى الكونغرس الأمريكي، أن الطراد الصيني الجديد سيكون قادراً على إطلاق صواريخ بالستية مخصصة للهجوم الأرضي، ما سيميز السفن الصينية عن غيرها من السفن حول العالم.



وتم تشغيل أول طراد من هذا النوع في شهر كانون الثاني من العام الجاري، وحتى اليوم تم إطلاق حوالي ثمانية طرادات من هذا النوع.



وتعد هذه الطرادات سفن حربية خارقة مجهزة برادارات فائقة الضخامة، تعتمد على أنظمة التتبع الفضائية الصينية، وتم تزويدها بـ 112 حجرة إطلاق للصواريخ، وهي تتفوق على مثيلاتها الأمريكية بمراحل عدة.



لفتت تقارير صحفية إلى أن هذا الأسطول المسلح من شأنه أن يغير قواعد اللعبة في المحيط الهادئ ويوسع النفوذ الصيني في البحار بشكل كبير.