تحدث الخبراء عن أسباب الزيادة المفاجئة في الوزن، وطرق تفاديها، حيث تعاني بعض النساء من زيادة مفاجئة في وزنهن رغم اتباعهن حمية غذائية وممارسة التمارين الرياضية.



ووفقاً لموقع “عائلتي”، فإن أسباب الزيادة المفاجئة في الوزن، هي ما يلي:



ـ قصور الغدة الدرقية ما يؤدي إلى تباطؤ عملية الأيض وبالتالي زيادة ملحوظة في الوزن.



ـ المعاناة من متلازمة تكيّس المبايض والتي غالباً ما تترافق مع اضطراب الدورة الشهرية.



ـ التغير الهرموني لا سيما مع بلوغ سن اليأس والذي يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي.



ـ تناول بعض أنواع الأدوية التي تحمل آثاراً جانبية ومنها مضادات الاكتئاب.



ـ تناول حبوب منع الحمل.



ـ احتباس السوائل داخل أنسجة الجسم والذي يترافق مع انتفاخ أطراف الجسم.



ـ المعاناة من الإجهاد الشديد والتوتر والذي يترافق مع ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول بالجسم ما يبطئ عملية حرق الدهون.



ـ سوء التغذية وحرمان الجسم من بعض المواد الأساسية له ما يؤدي إلى إضعاف عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية.

أما طرق تفادي الزيادة المفاجئة في الجسم، هي ما يلي:



ـ اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الألياف الطبيعية والفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم.



ـ الإكثار من شرب الماء وما لا يقل عن 8 أكواب يومياً لتعزيز الشعور بالشبع ولطرد السموم من الجسم وحرق الدهون.



ـ الحرص على ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد في حرق الدهون والسعرات الحرارية



النوم مبكراً والابتعاد عن التوتر والإجهاد.



ـ الامتناع عن تناول الطعام أقله قبل ساعتين من الخلود إلى النوم لضمان حرقه.



ـ استشارة الطبيب وتغيير نوع الأدوية التي تؤدي إلى زيادة الوزن المفاجئ.