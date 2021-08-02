أسباب التأخر “فنية”.. توجيهات بحل مشكلة التأخر بإصدار جوازات السفر بشكل فوري

بيّن وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال اللواء محمد الرحمون أن مشكلة التأخر بإصدار جوازات السفر تعود لأسباب فنية بحتة تم التغلب عليها وستحل المشكلة بشكل كامل اعتباراً من الـ 20 من الشهر الجاري.



وأوضح رحمون باتصال هاتفي مع قناة السورية، أنه “خلال الفترة الماضية ولأسباب فنية بحتة تم التأخير في إصدار الجوازات لكن حالياً تم حل المشكلة وأعطيت التعليمات لإدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات بمنح الجوازات المستعجلة بشكل فوري وكذلك منح الأشخاص الذين لديهم بطاقات سفر أيضاً جوازات السفر قبل موعد السـفر”.



وبالنسبة لجواز السفر العادي أوضح رحمون أن التعليمات أعطيت بمنح الجوازات المتراكمة قبل تاريخ 1-7-2021 لافتاً إلى أن المشكلة ستحل بشكل نهائي اعتباراً من تاريخ 20-8-2021 ولن يكون هناك أي تأخير في منح جـوازات الســفر.



وأصدرت إدارة الهجرة والجـوازات أمس الأحد تعميماً بخصوص معالجة مشكلة التأخير بإصدار جوازات السـفر بشكل فوري.

وكانت إدارة الهجرة والجوازات تأخرت في إصدار جوازات السـفر وفق المدد الزمنية المعهودة وتلبية طلبات المواطنين بالحصول على جـوازات سفـر جديدة أو تجديدها أو إخراج بدل ضائع.