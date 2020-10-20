أساتذة ظلموا طلاب في جامعة البعث!

كشف مصدر مسؤول في جامعة البعث عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق أعضاء هيئة تدريسية أخطأوا وأساؤوا في عملية تصحيح المقررات الامتحانية ما تسبب بظلم للعديد من الطلاب.



وبيّن المصدر أنه تقرر إعادة النظر بـ6 مقررات امتحانية تعود لكليات «الهندسة الميكانيكية والكهربائية والبيتروكيمياء والحقوق»، بسبب وجود نسب نجاح منخفضة.



وأوضح أنه وعند التدقيق تبين وجود علامات غير منسجمة مع سلم التصحيح إضافة إلى رصد عدد من الأخطاء الامتحانية.



كما أشار المصدر إلى التدقيق بـ4 مقررات امتحانية سيتخذ القرار بها خلال 10 أيام كحد أقصى، علماً أنه تم التدقيق بـ10 مقررات لم يظهر فيها أي خطأ.



ولفت المصدر إلى أنه ستتم معاقبة عدد من الأساتذة كل حسب الخطأ المرتكب بحق الطلبة، مع إحالة عدد منهم إلى مجالس تأديب، علماً أنه تم تكليف النائب الإداري في رئاسة الجامعة إضافة إلى عدد من المختصين لمتابعة وضع المقررات الامتحانية، على أن يتم إنصاف الجميع.





الوطن