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أرملة القذافي بخير

أرملة القذافي بخير

كشفت وسائل إعلام ليبية أمس، حقيقة وفاة صفية فركاش، أرملة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وبحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية"، نفت مصادر مقربة من عائلة القذافي، ما تداولته مجموعة من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة أرملته صفية فركاش.وأكدت المصادر، أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة، داعية إلى تحري الدقة في نقل وتداول الأخبار.

وفي وقت سابق، تداولت مجموعة من صفحات مواقع تواصل الاجتماعي، أخبار عاجلة تفيد بوفاة صفية فركاش، عقب دخولها للعناية المركزة.

وتقيم أرملة القذافي في العاصمة المصرية القاهرة منذ صيف 2014 بعد أن لجأت بصحبة 3 من أبناء القذافي، في آب 2011، إلى الجزائر بعد سقوط  حكم زوجها.

صفية فركاش من مواليد مدينة البيضاء عام 1952، وكانت تعمل ممرضة في إحدى المستشفيات ليتعرف عليها القذافي عام 1970 ويتزوجها لاحقاً، وهي أم لـ 7 من أبنائه وابنته عائشة.