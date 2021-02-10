أردوغان يضع شروطاً لسحب قواته من ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نيته بسحب قواته من ليبيا، في حال إذ انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولاً.



وقال أردوغان إن «وجودنا في ليبيا منطلق من دعوة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وبناء على اتفاقيات تعاون عسكري». وانتقد أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلاً إن الأخير «يقول إن تركيا يجب أن تسحب قواتها من ليبيا، أقول له أخرج قواتك أولا من مالي وتشاد».



وتابع: «الشخص الذي يرأس فرنسا يواصل هجماته بحقي ويستهدفني، أقول له ماذا تريد من مهاجمتي؟ قبل مهاجمتي عليك أن تكفر عن مجازركم في الجزائر وباقي الدول الإفريقية».



وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا وفرنسا، في الخامس من شباط، عقب دعوة ماكرون لأنقرة لسحب قواتها من ليبيا.