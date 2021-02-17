أردوغان: لم يعد بإمكان أحد مساءلة تركيا على عملياتها في سوريا والعراق

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بعد “مجزرة” غارا، لم يعد بإمكان أي دولة أو مؤسسة أو كيان أو شخص، مساءلة تركيا عن عملياتها في سوريا والعراق.



وقال في كلمة خلال المؤتمر السابع لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم: “إن سوريا ومناطق قنديل وسنجار في العراق لم تعد مكاناً آمناً للإرهابيين بعد الآن” بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.



وأشار إلى أن تركيا “مزّقت الممر الإرهابي المراد تشكيله على طول الحدود السورية-التركية”، بحسب تعبيره.



وأضاف أردوغان أن بلاده ستستمر في ملاحقة عناصر حزب “العمال الكردستاني” (PKK)، واصفاً عناصره بأنهم تحولوا إلى “قطيع من القتلة المأجورين لمن يدفع لهم”.



وتوجه الرئيس التركي بكلامه إلى الولايات المتحدة، قائلاً: “كنتم تزعمون أنكم لا تقفون بجانب حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، لا شك بأنكم تدعمونهم وتساندونهم”، مطالباً الدول الغربية بالتوقف عن دعمهم.



يشار إلى تركيا نفّذت في مناطق الشمال السوري، ثلاث عمليات عسكرية (غصن الزيتون ونبع السلام ودرع الفرات) واحتلت على إثرهم العديد من المدن السورية، وعمدت خلالها إلى تهجير آلاف العوائل منها، إلى جانب فرض الطابع التركي عليها، من خلال فرض العملة التركية وإطلاق أسماء تركية على الطرقات والأماكن العامة فيها.