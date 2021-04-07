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أربعة جنود قتلى من الاحتلال التركي وسبعة مصابين بريف الحسكة

قتل 4 جنود من جيش الاحتلال التركي وأصيب 7 آخرين بينهم إصابات خطرة، في الانفجارات التي هزت ريف رأس العين المحتل شمالي الحسكة.


وكانت ثلاثة انفجارات هزت ريف مدينة رأس العين المحتلة شمال غربي محافظة الحسكة، ناتجة عن انفجار عدد من الألغام الأرضية بمجموعة من الجنود الاحتلال التركي ظهر الثلاثاء.


وقال مصدر ميداني  إن “الانفجارات التي وقعت في المنطقة بين قرية الريحانية ومزرعة الرياض بالقرب من الطريق الدولي M4 بريف رأس العين المحتلة وشمال بلدة تل تمر والتي تضم قاعدة للاحتلال التركي أدت لمقتل ٤ جنود وإصابة ٧ آخرين”.


وبين المصدر أن لغماً أرضياً انفجر في البداية بمجموعة من الجنود الأتراك بالقرب من القاعدة التركية اللاشرعية وأن لغماً ثانياً انفجر أثناء قدوم مجموعة أخرى، حيث خلف الانفجاران 4 قتلى من جنود الاحتلال و7 إصابات أخرى بينهم حالاتهم حرجة جداً”.

 


” الوطن ”