أرادوا قتل مدير معمل التنك بطرطوس.. فقتلوا مدير أفران حمص

أصدرت المحكمة العسكرية حكم الإعدام بانتظار التنفيذ قريباً بحق عصابة أشرار قتلوا مدير أفران حمص وسائقه بدم بادر وشوهوا جثثهما بعد سلبهم ما يملكون.



وبدأت القصة عندما اتفق المدعو " ع . و" وشركائه "ي. ا" "ج . ش" و "م . ر" على مراقبة مدير معمل التنك بالجماسة في محافظة طرطوس السيد "م ،ج" لسلبه رواتب موظفيه كونهم على علم أنه يقوم بنقلها في سيارته للمعمل بداية كل شهر فقاموا بالتخطيط لذلك عن طريق مراقبته ودراسة خط سيره واتخذوا قرار قتله وسلبه ما بحوزته من مبالغ مالية.



وفعلا قاموا بالترصد له على الطريق أثناء عبوره أوتوستراد حمص طرطوس بسيارته من أجل سلبه رواتب موظفيه وعندما شاهدوا السيارة قادمة باتجاههم اعترضوها ليكتشفوا أنهم أخطئوا الهدف حيث تبين أنها سيارة مشابهة لها عائدة لمدير الأفران بحمص المغدور " خ .ج " ومرافقه " ع. ب" لكنهم تابعوا ما خططوا له وقادوهما عنوة لطريق فرعي باتجاه مشتى الحلو وقاموا بربطهما وسلبهم ما بحوزتهم من مال و اخذوا هواتفهم الخاصة أطلقوا الرصاص عليهما في الوجه والرأس وشوهوا معالمها كي لا يتعرف أحد عليهما.



وبالمتابعة والبحث تم إلقاء القبض عليهم واعترفوا أنهم خططوا للقتل والسلب وأنهم أخطئوا الهدف لكنهم نفذوا ما خططوا له بدم بارد بهدف السلب.



تمت إحالتهم للقضاء العسكري حيث أصدرت المحكمة العسكرية حكم الإعدام بانتظار التنفيذ قريباً.

والجدير بالذكر أن الحكم غير مشمول بمرسوم العفو العام كونه تشكيل عصابة اشرار نجم عنها قتل شخصين.