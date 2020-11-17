أحدها يقارب الـ7 ملايين ليرة سورية.. أسعار الموبايلات في سوريا
سجلت أسعار الموبايلات في سوريا وخاصة السامسونغ ارتفاع كبير بفارق يصل لحوالي 100 ألف عن الشهر الماضي.
أسعار الموبايلات في سوريا
وبحسب مواقع مختصة بأسعار الموبايلات، كانت الأسعار لليوم كالتالي:
Samsung Galaxy Z Fold2 : 6817500
Samsung Galaxy Fold : 4984400
Samsung Galaxy Z Flip : 4480000
Samsung Galaxy Note20 Ultra : 3817800
Samsung Galaxy S20 : 2052000
Samsung Galaxy Note10 : 1789200
Samsung Galaxy S10+ : 1614000
Samsung Galaxy A71 : 1104700
Samsung Galaxy A51 :832000
Samsung Galaxy A31 : 750200
Samsung Galaxy A21s : 572700
Samsung Galaxy A11 : 474500
Samsung Galaxy A01 Core : 30000
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