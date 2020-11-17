أحدها يقارب الـ7 ملايين ليرة سورية.. أسعار الموبايلات في سوريا

سجلت أسعار الموبايلات في سوريا وخاصة السامسونغ ارتفاع كبير بفارق يصل لحوالي 100 ألف عن الشهر الماضي.



أسعار الموبايلات في سوريا



وبحسب مواقع مختصة بأسعار الموبايلات، كانت الأسعار لليوم كالتالي:



Samsung Galaxy Z Fold2 : 6817500



Samsung Galaxy Fold : 4984400



Samsung Galaxy Z Flip : 4480000



Samsung Galaxy Note20 Ultra : 3817800



Samsung Galaxy S20 : 2052000



Samsung Galaxy Note10 : 1789200



Samsung Galaxy S10+ : 1614000



Samsung Galaxy A71 : 1104700



Samsung Galaxy A51 :832000



Samsung Galaxy A31 : 750200



Samsung Galaxy A21s : 572700



Samsung Galaxy A11 : 474500



Samsung Galaxy A01 Core : 30000



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