بمشاركة ممثل الرئيس الأسد.. دمشق تشيّع جثمان الوزير وليد المعلم إلى مثواه الأخير
قوات الاحتلال الأمريكي تخرج من سورية رتلاُ من 50 عربة ودبابة باتجاه العراق
زحمة لاعبين كبار في تل تمر.. سوريون وأميركيون وروس
الخارجية السورية تنعي وزيرها المخضرم وليد المعلم
الاحتلال الأمريكي يفرض طوقاً أمنياً على طرق رئيسية في دير الزور
الاحتلال الأمريكي يسحب ما يقارب 50 جندي من مناطق شرقي سورية
مسؤول أمني لبناني رفيع يزور سوريا بإشارة أمريكية
هل سنشهد عملية تفاوضية كبرى مع دمشق عرابها بايدن؟
اغتيال 3 من عناصر من الجيش في درعا
ما هو العدد الحقيقي للقوات الأميركية في سوريا؟
وزير الدفاع الأمريكي : حان وقت عودة جنودنا إلى الوطن
نفّذتها طائرة مجهولة الهوية.. غارة جوية “وهمية” في سماء منبج شرق حلب
استئناف خروج النازحين السوريين من مخيم الركبان
مقتل مسلحين من ميليشيا “قسد” في ريفي الحسكة ودير الزور
مسلحو الاحتلال التركي يستولون على المزيد من الأراضي الزراعية في شمال الحسكة

أحدها يقارب الـ7 ملايين ليرة سورية.. أسعار الموبايلات في سوريا

سجلت أسعار الموبايلات في سوريا وخاصة السامسونغ ارتفاع كبير بفارق يصل لحوالي 100 ألف عن الشهر الماضي.

أسعار الموبايلات في سوريا

وبحسب مواقع مختصة بأسعار الموبايلات، كانت الأسعار لليوم كالتالي:

Samsung Galaxy Z Fold2 : 6817500

Samsung Galaxy Fold : 4984400

Samsung Galaxy Z Flip : 4480000

Samsung Galaxy Note20 Ultra : 3817800

Samsung Galaxy S20 : 2052000

Samsung Galaxy Note10 : 1789200

Samsung Galaxy S10+ : 1614000

Samsung Galaxy A71 : 1104700

Samsung Galaxy A51 :832000

Samsung Galaxy A31 : 750200

Samsung Galaxy A21s : 572700

Samsung Galaxy A11 : 474500

Samsung Galaxy A01 Core : 30000

الخبر