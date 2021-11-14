أجنحة الشام للطيران تعلق رحلاتها إلى مطار مينسك_ بلاروسيا

اعلنت أجنحة الشام للطيران اليوم عن تعليق رحلاتها إلى مطار مينسك _ بلاروسيا



ونشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية إعلان جاء فيه : نظراً للظروف الحرجة التي تشهدها الحدود البلاروسية البولندية ، وحيث أن أغلبية المسافرين على رحلات أجنحة الشام للطيران إلى مطار منسك هم من الجنسية السورية ومن الصعب التمييز بين المسافرين المتجهين إلى بلاروسيا كوجهة نهائية والمسافرين المهاجرين ، قررت شركة أجنحة الشام للطيران تعليق رحلاتها إلى مطار منسك اعتباراً من اليوم السبت 13 تشرين الثاني 2021.