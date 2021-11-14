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أجنحة الشام للطيران تعلق رحلاتها إلى مطار مينسك_ بلاروسيا

اعلنت أجنحة الشام للطيران اليوم  عن تعليق رحلاتها إلى مطار مينسك _ بلاروسيا  


ونشرت الشركة  عبر صفحتها الرسمية  إعلان جاء فيه :  نظراً للظروف الحرجة التي تشهدها الحدود البلاروسية البولندية ، وحيث أن أغلبية المسافرين على رحلات أجنحة الشام للطيران إلى مطار منسك هم من الجنسية السورية ومن الصعب التمييز بين المسافرين المتجهين إلى بلاروسيا كوجهة نهائية والمسافرين المهاجرين ، قررت شركة أجنحة الشام للطيران تعليق رحلاتها إلى مطار منسك اعتباراً من اليوم السبت 13 تشرين الثاني 2021.