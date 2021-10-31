انتهاء معارك جبل التركمان”.. ماذا تضمن الاتفاق؟
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف دمشق
التنظيمات الإرهابية تعتدي بقذيفة صاروخية على جورين بريف حماة
السعودية تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها
سوريا تشعل حربا كلامية بين الصين وتركيا في مجلس الأمن
اشتباكات متقطعة وتصعيد مستمر على خطوط التماس بين تركيا وشمال سوريا
الأردن ينتج وسوريا تنقل ولبنان يشتري 3 ساعات تغذية كهربائية باليوم
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للاحتياطيين
قصف عشوائي على بلدات سكنية شمال حلب وإصابات بصفوف المدنيين
قسد تطلق النار على المدنيين في ريف دير الزور واغتيالات في صفوفها
عصيان لإرهابيي (داعش) بسجن غويران الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد)
تصفية «المهاجرين» برعاية أنقرة: الجولاني يوسّع «إمارته»
تركيا تدخل أكبر شحنة عسكرية إلى سوريا
الرئيس الأسد يزور الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق
السيسي يؤكد موقف مصر الرافض محاولات البعض انتهاك سيادة سورية

أثينا تسحب سفينة صغيرة تقل مهاجرين إلى جزيرة يونانية

أعلنت وزارة الهجرة واللجوء في اليونان، سحب سفينة شحن صغيرة على متنها 382 شخصا، جميعهم تقريبا من المهاجرين، إلى جزيرة كوس اليونانية، ونقل 375 راكبا إلى مخيم خاص باللاجئين.

ونقلت سيدة إلى مركز صحي في جزيرة كارباثوس القريبة، بينما تم اعتقال ستة أشخاص لاستجوابهم.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع الركاب سيخضعون للحجر الصحي، مضيفة أن إقامتهم في الجزيرة ستكون مؤقتة.
وكانت سفينة الشحن التي ترفع العلم التركي متوقفة قبالة الجزيرة اليونانية يوم الجمعة، وجرى سحبها إلى مرسى آمن في جزيرة كوس، المقابلة للساحل التركي، أمس السبت.

وقال مسؤولون في خفر السواحل، إن غالبية ركاب السفينة من الذكور ومعظمهم من أفغانستان، لكن إعلان اليوم الأحد لم يشر إلى هوية الركاب.

وقدمت اليونان طلبا رسميا لتركيا لاستعادة السفينة التي أبحرت وفقا لخفر السواحل من الساحل التركي متجهة إلى إيطاليا.
وقال وزير الهجرة واللجوء اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، على حسابه على "تويتر": "أبلغنا الاتحاد الأوروبي برفض تركيا استعادة سفينتهم".

 


المصدر: "أسوشيتد برس"