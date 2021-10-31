أثينا تسحب سفينة صغيرة تقل مهاجرين إلى جزيرة يونانية

أعلنت وزارة الهجرة واللجوء في اليونان، سحب سفينة شحن صغيرة على متنها 382 شخصا، جميعهم تقريبا من المهاجرين، إلى جزيرة كوس اليونانية، ونقل 375 راكبا إلى مخيم خاص باللاجئين.



ونقلت سيدة إلى مركز صحي في جزيرة كارباثوس القريبة، بينما تم اعتقال ستة أشخاص لاستجوابهم.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الركاب سيخضعون للحجر الصحي، مضيفة أن إقامتهم في الجزيرة ستكون مؤقتة.

وكانت سفينة الشحن التي ترفع العلم التركي متوقفة قبالة الجزيرة اليونانية يوم الجمعة، وجرى سحبها إلى مرسى آمن في جزيرة كوس، المقابلة للساحل التركي، أمس السبت.



وقال مسؤولون في خفر السواحل، إن غالبية ركاب السفينة من الذكور ومعظمهم من أفغانستان، لكن إعلان اليوم الأحد لم يشر إلى هوية الركاب.



وقدمت اليونان طلبا رسميا لتركيا لاستعادة السفينة التي أبحرت وفقا لخفر السواحل من الساحل التركي متجهة إلى إيطاليا.

وقال وزير الهجرة واللجوء اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، على حسابه على "تويتر": "أبلغنا الاتحاد الأوروبي برفض تركيا استعادة سفينتهم".







المصدر: "أسوشيتد برس"