أثناء قيامهما بتنظيف منزل في حلب.. امرأتان قامتا بسرقة مصاغ ذهبي

ألقى قسم شرطة الشيخ مقصود، القبض على امرأتين قامتا بسرقة مصاغ ذهبي من منزل أحد الأشخاص في حلب.



حيث ادعى أحد الأشخاص إلى قسم شرطة الشيخ مقصود في حلب، بإقدام امرأتين على سرقة 132 غرام ذهب من منزله الكائن في حي شارع النيل أثناء قيامهما بتنظيف المنزل.



وتمكن القسم المذكور أعلاه، من خلال المتابعة وجمع المعلومات، من استدراج الامرأتين والقبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترفتا بسرقة المصاغ الذهبي وبيع جزء منه وقبض ثمنه بالدولار الأمريكي والليرة السورية واستبدال الباقي بمصاغ ذهبي آخر.



يذكر أنه تم استرداد المصاغ الذهبي كاملاً ونظم الضبط اللازم، وسيتم تقديمهما للقضاء أصولاً.