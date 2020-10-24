آخر مستجدات كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الجمعة، عن تسجيل 52 إصابة جديدة وشفاء 37 حالة، ووفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سورية.



وأوضحت الصحة السورية أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 5319 شفيت منها 1692 وتوفيت 264 حالة.



أما في لبنان، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 68497 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 559، أما عدد المتعافين فقد بلغ 32412.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 48930 فيما بلغ عدد الوفيات 508 أما عدد المتعافين فقد بلغ 7449.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 344 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5264، أما عدد المتعافين فقد بلغ 331 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 122 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 475، أما عدد المتعافين فقد بلغ 115 ألف.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة 44450، فيما بلغ عدد الوفيات 711 أما عدد المتعافين فقد بلغ 5032.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 55630، فيما بلغ عدد الوفيات 1897، أما عدد المتعافين 38788.



وسجل المغرب أكثر من 190 ألف إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 3205، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 157 ألف.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا مليون و4 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 34508، أما عدد المتعافين فقد بلغ أكثر من 109 آلاف.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 358 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 9658، أما عدد المتعافين فقد بلغ 312 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات مليون إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 34 ألف و752.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس 485 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 37 ألف و52.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 223 ألف بعد تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 42 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز المليون، وبالمقابل هناك أكثر من 28 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.