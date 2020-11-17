آخر مستجدات فايروس كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الإثنين، عن تسجيل 75 إصابة جديدة وشفاء 45 حالة ووفاة 5 حالات من الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سورية.



وأوضحت الصحة السورية أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 6759 شفيت منها 2759 وتوفيت 350 حالة.



أما في لبنان، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 106446ألف فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 827، أما عدد المتعافين فقد بلغ 61 ألف.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 150 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 1843 أما عدد المتعافين فقد بلغ 900.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 354 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5676، أما عدد المتعافين فقد بلغ 341 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 152 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 534، أما عدد المتعافين فقد بلغ 144 ألف.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة 81 ألف، فيما بلغ عدد الوفيات 2396 أما عدد المتعافين فقد بلغ 55551.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 68589، فيما بلغ عدد الوفيات 2168، أما عدد المتعافين 45148.



وسجل المغرب أكثر من 296 ألف إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 4850، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 243 ألف.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا مليون و99 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 45 ألف، أما عدد المتعافين فقد بلغ أكثر من 141 آلاف.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 418 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 11601، أما عدد المتعافين فقد بلغ 356 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات مليون و50 إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 41 ألف و253.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 45 ألف و773.

وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 247 ألف بعد تسجيل أكثر من 796 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 55 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز المليون، وبالمقابل هناك أكثر من 35 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.