آخر مستجدات فايروس كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس السبت، عن تسجيل 61 إصابة جديدة وشفاء 56 حالة ووفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سورية.



وأوضحت الصحة السورية أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 6613 شفيت منها 2665 وتوفيت 341 حالة.



أما في لبنان، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 104267 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 806، أما عدد المتعافين فقد بلغ 58 ألف.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 141 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 1704 أما عدد المتعافين فقد بلغ 900.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 353 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5625، أما عدد المتعافين فقد بلغ 340 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 149 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 528، أما عدد المتعافين فقد بلغ 143 ألف.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة 79 ألف و339، فيما بلغ عدد الوفيات 2279 أما عدد المتعافين فقد بلغ 53758.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 66819، فيما بلغ عدد الوفيات 2139، أما عدد المتعافين 44199.



وسجل المغرب أكثر من 288 ألف إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 4697، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 235 ألف.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا مليون و95 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 44 ألف، أما عدد المتعافين فقد بلغ أكثر من 139 آلاف.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 411 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 11418، أما عدد المتعافين فقد بلغ 351 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات مليون و46 إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 40 ألف و769.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 44 ألف و683.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 245 ألف بعد تسجيل أكثر من 1210 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.





يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 53 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز المليون، وبالمقابل هناك أكثر من 34 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.