آخر مستجدات فايروس كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء، عن تسجيل 68 إصابة جديدة وشفاء 49 حالة ووفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سورية.



وأوضحت الصحة أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 6352 شفيت منها 2454 وتوفيت 325 حالة.



أما في لبنان، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 96907 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 749، أما عدد المتعافين فقد بلغ 53 ألف.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 121 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 1386 أما عدد المتعافين فقد بلغ 800.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 351 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5576، أما عدد المتعافين فقد بلغ 338 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 144 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 518، أما عدد المتعافين فقد بلغ 140 ألف.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة72 ألف، فيما بلغ عدد الوفيات 1920 أما عدد المتعافين فقد بلغ 48103.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 63446، فيما بلغ عدد الوفيات 2077، أما عدد المتعافين 42325.



وسجل المغرب أكثر من 265 ألف إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 4425، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 217 ألف.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا مليون و83 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 42 ألف، أما عدد المتعافين فقد بلغ أكثر من 132 آلاف.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 399 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 11059، أما عدد المتعافين فقد بلغ 343 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات مليون و38 إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 39 ألف و345.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس 995 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 42 ألف.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 240 ألف بعد تسجيل أكثر من 1448 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 51 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز المليون، وبالمقابل هناك أكثر من 33 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.