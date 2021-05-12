«واتساب» يوقف خدماته ويتخلى عن مستخدميه!

أعلن تطبيق "واتساب" التابع لشركة "فيسبوك"، عن تقييد تدريجي لوظائف التطبيق بما في ذلك الرسائل والمكالمات، لكل من لم يقبل التحديث الجديد للتطبيق بعد 15 أيار.



وستصبح وظائف التطبيق محدودة، حتى قبول التحديث، كما وسيختلف التوقيت من مستخدم لآخر، حيث لن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى قائمة الدردشة لكنهم سيظلون قادرين على الرد على المكالمات، وفي حال تشغيل الإشعارات فسيتم إرسال الرسائل.



إلا أنه وبعد بضعة أسابيع من محدودية هذه الوظائف، لن يتمكن المستخدمون من تلقي المكالمات والإشعارات الواردة، وسيتوقف التطبيق عن إرسال الرسائل والمكالمات نهائياً.