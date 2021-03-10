«واتساب».. أمّا القبول أو الحذف!

أرسل تطبيق واتساب إشعارات، لتذكير عملائه بشأن شروط الخدمة الجديدة والتي تبدأ بحلول 15 أيار 2021، مؤكداً على ضرورة الموافقة على التحديثات الجديدة.



وحول ما سيحدث لمن لا يقبل بالشروط الجديدة للتطبيق، أوضح المطورون في واتساب أن «التطبيق لن يحذف حساباتهم، وفي المقابل، لن يتمتع هؤلاء المستخدمون بوظائف المراسلة الكاملة حتى يقبلوا الشروط الجديدة، وخلال فترة زمنية قصيرة، سيتمكنون من تلقي المكالمات والإشعارات، لكن لن يتمكنوا من تلقي الرسائل وإرسالها من التطبيق»، بحسب ما نشر موقع Gizchina.



ووفق Gizchina أنه «إذا كان المستخدمون لا يزالون لا يستجيبون لمثل هذا الإقناع، فسيتم حذف حساباتهم، وبحسب السياسة الرسمية للشركة، فإن هذا يتطلب 120 يوماً من عدم النشاط».



وكان من المفترض أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 8 شباط الماضي، ولكن ردود فعل مستخدمين واتساب كانت معارضة للسياسة الجديدة، مما دفع الشركة إلى تأجيل التاريخ إلى 15 أيار.



ونشر موقع واتساب، معلومات تفيد بأن «علماء من جامعة إلينوي، اكتشفوا ثغرة أخرى في معالجات Intel، بمساعدة قراصنة الإنترنت يمكنهم سرقة بيانات المستخدم، بما في ذلك النص المكتوب على لوحة المفاتيح».