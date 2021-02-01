«سوريا» فقدت النصف من ثروتها الحيوانية

أكد وزير الزراعة "حسان قطنا" أن «سوريا تعاني من كارثة في الثروة الحيوانية، بسبب فقدان 50% من ثروتها».



وقال قطنا إن «هناك مؤشرات بخسارة ما بين 40-50% من الدواجن، في حين فقدنا 50% من الثروة الحيوانية من الأغنام والأبقار عبر تهريبها ونفوقها».



وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاح الحيواني، صرح أنها «ساعدت المربين للمحافظة على قطيعهم، وسمحت لهم باستيراد اللحوم والقطعان الحية، واستبدلتها بزيادة إنتاج الدواجن، إلا أن الحكومة صدمت بارتفاع أسعار الأعلاف».



ولفت وزير الزراعة إلى أن «سوريا كانت تستورد العجول لدعم السوق باللحوم، لكن الأسعار العالمية ارتفعت بسبب فرق العملة، وبارتفاع الهوة السعرية أصبحت الأسعار للحوم المستوردة عالية جداً».



يشار إلى سوريا تعاني منذ فترة طويلة من ارتفاع بأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء .