مهلة أخيرة لتنفيذ اتفاق درعا: الحافلات تنتظر الرافضين
دعم “إسرائيلي” علني في درعا
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (21) المتضمن قانون حقوق الطفل
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس بشار الأسد
الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي ويختطف مدنياً
من شرق الفرات إلى غربه... مغامرة العبور تحت نيران «قسد»
التحالف الدولي يُرسِل تعزيزات ضخمة لبناء قاعدة عسكرية في “الحسكة”
“معهد دراسات الحرب” يرجح زيادة الهجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا
مصادر تكشف عن مقترح روسي يجنب الجنوب السوري صداما ناريا
الرئيس الأسد يبرق للرئيس تبون معزيا بضحايا الحرائق في الجزائر
هجوم عنيف على نقاط للجيش في ريف دير الزور
من أغلق دمشق: قيصر سوري على السوري!
فصيل مقاتل حليف للجيش العربي السوري يعلن الانسحاب من سوريا
درعا: عصابات سرقة منظمة.. ولا مطالب واضحة للجنة المركزية !
مطلوبون فجروا أنفسهم بحي الرادار في طرطوس

«رويترز»: تركيا تنسحب على خطى «الناتو»... وتمدّ يدها لـ«طالبان»

أفادت وكالة «رويترز» بأن تركيا تخلت عن خططها في مطار كابول بعد انسحاب حلف شمال الأطلسي «الناتو»، لكنها مستعدة لتقديم الدعم الفني والأمني «إذا طلبت طالبان ذلك».

وقال أحد المصادر إنه في ضوء «الفوضى الكاملة» في المطار، فإن «عملية تولي الجنود الأتراك السيطرة ... توقفت تلقائياً».

وقال المصدر، الذي رفض كشف هويته، إنه «في حالة طلبت طالبان دعماً فنياً، يمكن لتركيا توفير الدعم الأمني والفني في المطار».

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أنهم يعملون مع القوات التركية وبقية الشركاء الدوليين في ما يتعلق بضمان أمن مطار كابول الدولي.

وقال كيربي، في مؤتمر صحافي: «نعمل مع القوات التركية وبقية الشركاء الدوليين في ما يخصّ تنظيف مطار كابول الدولي ومحيطه وضمان أمنه مجدداً، عقب حالة الفوضى التي حدثت فيه مع دخول مئات الأشخاص إليه في وقت تتواصل عملية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان».