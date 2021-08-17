«رويترز»: تركيا تنسحب على خطى «الناتو»... وتمدّ يدها لـ«طالبان»

أفادت وكالة «رويترز» بأن تركيا تخلت عن خططها في مطار كابول بعد انسحاب حلف شمال الأطلسي «الناتو»، لكنها مستعدة لتقديم الدعم الفني والأمني «إذا طلبت طالبان ذلك».



وقال أحد المصادر إنه في ضوء «الفوضى الكاملة» في المطار، فإن «عملية تولي الجنود الأتراك السيطرة ... توقفت تلقائياً».



وقال المصدر، الذي رفض كشف هويته، إنه «في حالة طلبت طالبان دعماً فنياً، يمكن لتركيا توفير الدعم الأمني والفني في المطار».



وفي وقت سابق، اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أنهم يعملون مع القوات التركية وبقية الشركاء الدوليين في ما يتعلق بضمان أمن مطار كابول الدولي.



وقال كيربي، في مؤتمر صحافي: «نعمل مع القوات التركية وبقية الشركاء الدوليين في ما يخصّ تنظيف مطار كابول الدولي ومحيطه وضمان أمنه مجدداً، عقب حالة الفوضى التي حدثت فيه مع دخول مئات الأشخاص إليه في وقت تتواصل عملية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان».