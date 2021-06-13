«تايتنك» سوريا ترسو في ميناء بانياس

نجحت عملية تعويم السفينة السورية «فرح ستار» في ميناء بانياس بمحافظة طرطوس، حيث تم إنزالها إلى المياه ظهر اليوم السبت.



إذ جرت الاستعدادات في ميناء بانياس منذ ساعات الصباح الأولى، لتعويم السفينة (فرح ستار) والتي صنعت بأيادٍ وخبرات سورية، وذلك في تأكيد جديد على قدرة الصناعة السورية على تحدي الحصار والعقوبات المفروضة على البلاد.



وتصل حمولة السفينة المذكورة، إلى 567 طناً وطولها بلغ 35 متراً وعرضها 8.10 أمتار، ومزودة بمحركين استطاعة كل محرك 750 حصاناً، وبخزانات وقود تكفي للإبحار شهراً كاملاً دون الحاجة للتزود بالوقود.



وكانت وسائل إعلام مختلفة وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقاطع فيديو لتعويم سفينة «فرح ستار»، وعلق البعض من الناشطين، معبرين عن فخرهم بخبرات شباب سوريا، فيما علق البعض الآخر بطريقة طريفة، حيث كتب أحدهم: «عملولها بطاقة ذكية مشان الوقود»، وكتب آخر «بس ما يصير فيها متل التايتنيك».