«بيض» بـ«بروتين ناقص».. وأسعار «الفروج» تحلّق من جديد !

بيّن رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز معقالي" أن أسعار الدواجن في الأسواق لا تتناسب مع دخل المواطن، موضحاً أنه لم يتم اطلاع الجمعية على طريقة التسعير، منوهاً إلى أنه تم الاجتماع مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق وتم الاتفاق على أن يتم إشراك عضو من الجمعية في لجان التسعير.



وأوضح معقالي في تصريحات صحفية أنه وبناء على متابعة الجمعية للأسواق ونتيجة لفحص البيض المتوفر في الأسواق تبين أن لون الصفار فاتح جداً ما يعني وجود نقص كبير في نسبة البروتين بالبيض، ما يعني أن العلف مغشوش، كاشفاً عن توجيه كتاب إلى وزارة الزراعة بضرورة التعميم على المربين للتقيد بتركيز خلطات الأعلاف وفقاً للنسب القياسية.



إلى ذلك، كشف عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد" أن ارتفاع سعر "شرحات" الدجاج يعود إلى زيادة الطلب عليها من المطاعم، موضحاً أن ذلك ينعكس على الانخفاض في سعر الفخذة.



ولفت عضو لجنة مربي الدواجن إلى أن انخفاض أسعار الفروج في الفترة السابقة كبد المربين خسائر كبيرة وأدى إلى خروج نحو 40 بالمئة من إجمالي المربين من العمل.



وختم حداد حديثه بالقول: «السعر اليوم منطقي جداً وفقاً لسعر التكلفة خاصة في ظل ازدياد الطلب على المادة في الأسواق، لكنه غير متوافق مع دخل المواطن، والحل إما بتقديم دعم حقيقي للمربي يمكنه من تخفيض أسعار المبيع، أو أن يتم تحسين دخل المواطن ليتوافق مع أسعار المواد في الأسواق بشكل عام وليس مع أسعار الفروج فقط».