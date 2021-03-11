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«بلينكن»: واشنطن لديها مصلحة بإعادة طهران إلى الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، أن «الولايات المتحدة لم تلغي تجميد أي أموال إيرانية».

وقال بلينكن إن «أمريكا لا تخطط لتخفيف العقوبات عن إيران قبل أن تعود إلى تنفيذ الاتفاقات النووية»، مشيراً إلى أن «واشنطن لديها مصلحة بإعادة إيران الى الاتفاق النووي».

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى عام 2018، اعتبر وزير الخارجية أن «طهران بدأت برفع القيود التي كانت مفروضة على برنامجها النووي».

ويرى بلينكن أن «أفضل طريقة للتعامل مع إيران هي اعتماد الديبلوماسية الصارمة».وكانت إيران قد بدأت بتخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-2إم) المتطورة في منشأتها تحت الأرض بنطنز، وفق ما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفرضت واشنطن دفعة جديدة من العقوبات على الكيانات والأفراد المرتبطين بما تصفه بدعم البرنامج النووي الإيراني، وتقدمت بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، إلا أن مجلس الأمن الدولي رفض هذا الطلب.