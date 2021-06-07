«النفط» يسجل أعلى مستوى له

منذ أكثر من عامين، ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها مدعومة بآفاق اقتصادية أكثر تفاؤلاً وتوقعات بارتفاع الطلب على الوقود.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.4 %، لتصل إلى 72.17 دولاراً للبرميل. في أعلى مستوى تسجله منذ أيار 2019.



ومنذ تشرين الأول 2018 لامس خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 دولاراً وبلغ 69.91 دولاراً للبرميل، بأكثر من 29 سنتاً أو 0.4%.



وتعززت مكاسب النفط بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية زيادة الوظائف غير الزراعية 559 ألف وظيفة في آيار الماضي. وحل الضعف بالدولار الأمريكي بعد التقرير، ما يقلل تكلفة النفط بالنسبة لحملة العملات الأخرى ويدعم أسعار الخام.



ويرى محللون أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط الإمدادات في النصف الثاني رغم التيسير التدريجي لخفض المعروض من جانب منتجي "أوبك+".