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«النصرة» تجهز لحملة عسكرية ضد المناوئين لها في إدلب!

أفادت مصادر المعارضة السورية أنّ هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) تستعد لعمل عسكري ضد فصيل خرج من عباءتها، ويعمل بشكل مستقل في مناطق إدلب.

وذكرت المصادر أن تعزيزات عسكرية لهيئة تحرير الشام وصلت لمدينة جسر الشغور وريفها غربي إدلب، وعملت على إنشاء حواجز طيارة لتفتيش المارة بشكل دقيق في المنطقة، بالإضافة لرصد تجمعات لسيارات تابعة لأمنيي تحرير الشام على طريق جسر “الشغور-الجانودية” غربي إدلب.

وقالت المصادر إنّ "تحرير الشام" تتجهز لشن حملة عسكرية ضد كتائب "الفتح المستقلة" في مناطق شمال غرب إدلب، وذلك ضمن حملاتها على الفصائل الجهادية التي خرجت من عباءتها

ولفت إلى أن "تحرير الشام" تقوم بتعقب مواقع ونقاط تمركز مقرات "كتائب الفتح" بالإضافة لمكان تواجد المستودعات والأسلحة التابعة لها وذلك للتجهيز لمحاربتها.

يأتي ذلك بعد مقتل أغلب قياديي "كتائب الفتح" إثر قيام التحالف الدولي باستهدافهم بغارة جوية منذ نحو شهر غربي إدلب.

يشار إلى أنّ هيئة تحرير الشام شنّت حملات متعاقبة ضد تنظيم "حراس الدين" وفصائل متشددة أخرى في المنطقة التي تسيطر عليها.