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«الفيروس المستجد» ينهي حياة أحد أهم أطباء الجراحة العصبية

توفي اليوم رئيس شعبة الجراحة العصبية في مستشفى دمشق المجتهد الدكتور "بسام الحمصي" إثر إصابته بالفيروس المستجد.

ويعتبر الحمصي أحد أهم أطباء الجراحة العصبية والأشعة التداخلية العصبية في سوريا.

هذا، وتوفي، في وقت سابق أستاذ الأمراض الهضمية والإنتانية في كلية الطب بجامعة حلب وعضو لجنة الجائحة في حلب الدكتور "عبد اللطيف قصاص" جراء إصابته بالفيروس المستجد، ليكون بذلك رابع طبيب تسقطه الجائحة في موجتها الثانية في حلب.

يذكر أن مدينة اللاذقية نعت في وقت سابق عدد من الأطباء نتيجة إصابتهم بالفيروس المستجد، وهما الدكتور "الياس جبور" اختصاص هضمية والدكتور "خالد قميرة" اختصاص داخلية.

وكان توفي مؤخراً في مدينة جبلة الطبيب "فايز صابور" جراء إصابته بالفيروس، كما توفي الطبيب عفيف عوض اختصاص صدرية.