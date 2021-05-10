«البيت الأبيض» يعلن حالة الطوارئ

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين، حالة الطوارئ​ في 17 ولاية إضافة لواشنطن، بعد تعرض أكبر خط أنابيب وقود لهجوم إلكتروني.



وكالة " cbsnews" الأمريكية أفادت بأن «هذا الإعلان جاء بعد هجمات قرصنة متتالية، ما دفع السلطات إلى إيقاف الاتصالات وححب الإنترنت تماماً لتفادي الهجمات الإلكترونية على الشركة الأمريكية.



وأشارت الوكالة إلى أن «الشركة لديها مشروع خط أنابيب كولونيال Colonial Pipeline، الذي يقوم بإنتاج نحو 2.5 مليون برميل يومياً، تمثل 45% من إمدادات الساحل الشرقي من الديزل والبنزين ووقود الطائرات».



وفي سياق هذا، يتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 2-3%، اليوم الاثنين، لافتين إلى أن «التأثير سيكون أسوأ بكثير إذا استمرت الأزمة لفترة أطول».