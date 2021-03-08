«اثنين الغضب» يبدأ في لبنان

بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار، أعلن المحتجون في لبنان عن أن اليوم الاثنين هو "اثنين الغضب"، حيث قطعوا الطرقات بالإطارات المشتعلة منذ ساعات الصباح.



إحدى الصفحات الأساسية في هذه الاحتجاجات قالت داعية إلى التظاهر «تذكروا أنو القصة مش قصة دولار بـ10 آلاف، القصة قصة عصابة سرقت العالم، وقتلتهم، وشردتهم، ونهبت ممتلكاتهم، ولازم يسقطوا ويتحاكموا كلهم...ما تخلوهم ينسوكم القصة الحقيقية»، مع "هاشتاغ" أساسي لدى المتظاهرين وهو لبنان ينتفض، و اثنين الغضب.



وقام بعض المتظاهرين بقرع أجراس الكنائس لدعوة الناس إلى الاحتجاج.



وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار العشرة آلاف ليرة لبنانية، وهو مستوى متدن للغاية وغير مسبوق، بينما لا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات، والدولار المدعوم 3900 ليرة.



وفي وقت سابق، أمر الرئيس اللبناني ميشال عون، بفتح تحقيق في أسباب انهيار الليرة، كما طالب عون حاكم مصرف لبنان بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة كي تتم ملاحقة المتورطين في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية.



وتجمّع عدد من المحتجين في ساحة الشهداء في بيروت، ومنعوا المواطنين من العبور بسياراتهم، ما أدى إلى إشكالات بين المحتجين والمواطنين.



وقطع عدد من المحتجين طريق ‎الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما قطع آخرون الطريق عند جسر الرينج، وقام عدد من المحتجين بقطع أوتوستراد الناعمة جنوب العاصمة.



وفي مدينة طرابلس، شمال لبنان، قطع عدد من المحتجين أوتوستراد ‎الميناء في طرابلس باتجاه ‎بيروت، وفي مدينة بعلبك، شرق البلاد، أقدم عدد من الشبان على قطع طريق عام رياق بعلبك الدولية.