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«إيران» لا مفاوضات مع أمريكا

نفى رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي، إجراء إيران أي مفاوضات جانبية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن «ما يشاع عن ذلك ليس صحيحاً».

وقال واعظي اليوم: «نحن في هذه الأيام لا نتفاوض مع الأمريكيين أبداً، ولم يكن هناك أي مفاوضات ثنائية مع أمريكا ولن يكن هناك أبداً».

وأشار رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية إلى «وجود قنوات لنقل الرسائل خاصة عبر سويسرا».

واعتبر واعظي أنه «من الطبيعي أن يتم تبادل الرسائل، للإطلاع على آخر التطورات بشأن الاتفاق النووي والعقوبات».

بدوره، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن «الظروف اليوم مهيأة لهزيمة العقوبات»، مشيراً إلى «اعتراف إدارة بايدن بفشل سياسة الضغط الأقصى»

وصرح روحاني أن «بلاده بانتظار الخطوات العملية من إدارة بايدن، وأنها لن تكتفي بالأقوال»، ووصف العمل على تأخير رفع العقوبات في الداخل بالخيانة.

وبحسب ما أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق، أنها «لن تعرض على إيران حوافز أحادية الجانب لإقناعها بحضور محادثات حول استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015».

يشار إلى أن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018، وهو ما أدى إلى زيادة التوتر مع طهران بشكل كبير.
 