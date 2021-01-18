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«إيران» تنفي أي تواصل مع «بايدن»

نفى مدير مكتب الرئيس الإيراني "محمود واعظي" اليوم،  وجود أي تواصل من إيران مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال واعظي إن «طهران لم تقم مع إدارة جو بايدن أي علاقات ثنائية، وعلى الإدارة الأمريكية المقبلة إعادة الظروف إلى ما كانت عليه قبل رئاسة دونالد ترامب، ونحن جادون في ذلك».

ودعا إلى رفع كافة العقوبات التي فرضت في عهد ترامب على الكيانات والأشخاص في إيران.

وأشار مدير مكتب حسن روحاني إلى أن «السياسة الإيرانية مع الإدارة الأمريكية الجديدة ستكون الالتزام مقابل الالتزام وتنفيذ الإجراءات مقابل تنفيذ الإجراءات والبيانات مقابل البيانات».

وبحسب تقارير إسرائيلية أن «إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أبلغت مسؤولين إسرائيليين بأنها بدأت اتصالات سرية مع مسؤولين إيرانيين للعودة إلى الاتفاق النووي».من جهته، صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري اليوم، أن «بلاده سوف تبدأ مناورات عسكرية جنوبي البلاد غداً».

وأضاف باقري أن «طهران نفذت مناورات ناجحة رغم تهديدات  ترامب ضد إيران في الأيام الأخيرة لحكمه».

على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أمس، أن «إيران عرضت على الأمم المتحدة دفع المستحقات المتأخرة لها من الـ 7 مليار دولار من أموالها المجمدة لدى سيئول».

يأتي إعلان زادة في أعقاب طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من رئيس الجمعية العامة لهذه الهيئة تقييد حق تصويت 10 دول أعضاء في المنظمة بسبب تأخر دفع ما يترتب عليها من مستحقات، من بينها إيران و ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان.