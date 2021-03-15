«إيران» تبرئ نفسها وتتهم إسرائيل

وجهت إيران أصابع الاتهام لإسرائيل بشأن حادثة استهداف السفينة الإيرانية في البحر المتوسط.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم، إن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن أنفسنا إذا تأكد ضلوع أي طرف في الحادثة».



وأضاف زادة أن «إسرائيل تعتاش على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وسلوكها العدائي يعزز فرضية مسؤوليتها عن استهداف السفينة».



وفي وقت سابق، تعرضت سفينة تجارية إيرانية، لهجوم في البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي، وصفته مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية بالإرهابي.



وحول تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن «إيران لم تجر أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن وطريق الدبلوماسية واضح بالكامل»، مضيفاً أن «جميع الخيارات مطروحة للدفاع عن مصالح إيران في الداخل والمنطقة، ولن تتردد طهران أو تتساهل مع أحد في الدفاع عن أمنها القومي».



على صعيد آخر، نفى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أي تدخل إيراني في الهجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية في العراق، قائلاً: «إيران لم تشارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي هجوم مسلح من قبل أي كيان أو فرد ضد الولايات المتحدة في العراق»، مؤكداً أن «هذه الاتهامات لا أساس لها على الإطلاق، وتنتهك القانون الدولي».