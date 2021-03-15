نموذج «التحرير» الأميركي: الرقّة تنازع تحت ركامها
إصابات باستهداف صواريخ مجهولة المصدر حراقات بدائية لتكرير النفط في ريف حلب
اشتباكات بين القوات العراقية وعناصر "إرهابية" على الحدود مع سوريا
الاحتلال الأمريكي يسرق كمية جديدة من قمح سوريا ويرسله إلى شمال العراق
الجيش يبدأ حملة نزع الألغام في البادية
الثالث من نوعه هذا الشهر.. رتل عسكري تركي ضخم يدخل سوريا
موسكو ودمشق: السلطات الكردية فقدت السيطرة على الوضع في مخيم الهول
"وول ستريت جورنال": إسرائيل هاجمت 12 ناقلة نفط إيرانية منذ 2019
ومازال الكتاب مرفوعا على أسنة الرماح
قسد تدعي تدريب الأمريكيين لعناصرها على الـ “آباتشي”
قسد تطلق “النفير العام” وتهدد بـ “إلزامية تجنيد النساء”
جندتهم تركيا للقتال إلى جانبها.. أكثر من 200 طفل سوري عالقون في ليبيا
تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة الشدادي تضم راجمات صواريخ
الجيش يدمر سيارة بما فيها من “دوا عش” في البادية
الطيران الحربي يمسح البادية الشرقية حتى الحدود العراقية

«إيران» تبرئ نفسها وتتهم إسرائيل

وجهت إيران أصابع الاتهام لإسرائيل بشأن حادثة استهداف السفينة الإيرانية في البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم، إن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن أنفسنا إذا تأكد ضلوع أي طرف في الحادثة».

وأضاف زادة أن «إسرائيل تعتاش على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وسلوكها العدائي يعزز فرضية مسؤوليتها عن استهداف السفينة».

وفي وقت سابق، تعرضت سفينة تجارية إيرانية، لهجوم في البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي، وصفته مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية بالإرهابي.

وحول تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن «إيران لم تجر أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن وطريق الدبلوماسية واضح بالكامل»، مضيفاً أن «جميع الخيارات مطروحة للدفاع عن مصالح إيران في الداخل والمنطقة، ولن تتردد طهران أو تتساهل مع أحد في الدفاع عن أمنها القومي».

على صعيد آخر، نفى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أي تدخل إيراني في الهجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية في العراق، قائلاً: «إيران لم تشارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي هجوم مسلح من قبل أي كيان أو فرد ضد الولايات المتحدة في العراق»، مؤكداً أن «هذه الاتهامات لا أساس لها على الإطلاق، وتنتهك القانون الدولي». 