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«إنستغرام» بحلّة جديدة!

تستعد منصة "إنستغرام" إلى طرح تقنية جديدة لمنشئي المحتوى، ستغير من شكل المنصة بصورة كلية، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وأوضح التقرير أن الأدوات الجديدة، ستحدد مدى جودة أداء مقاطع الفيديو الحية إضافة إلى خدمة "رييلز" المنافسة لتطبيق "تيك توك"، مما سيسمح لمنشئي المحتوى إمكانية الوصول إلى مقاييس مختلفة توضح كيفية أداء منشوراتهم، وسيتيح لهم الوصول إلى المزيد من البيانات حول مقاطع الفيديو الحية الخاصة بهم أو المقاطع القصيرة في خدمة "رييلز".

وستعرض تلك التقنية الجديدة الإحصاءات وعدد التعليقات والمشاركات التي يحصلون عليها، وعدد الحسابات التي يصلون إليها وذروة مشاهديها المتزامنين، وسيتم الوصول إلى تلك الأدوات الجديدة، عبر صفحة "إحصاءات الحساب"، عبر القائمة المنسدلة في الزاوية العلوية اليمنى، بمزيد من المعلومات المفيدة.