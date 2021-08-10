«أنصار الله» تعرض مبادلة ضباط سعوديين بمعتلقي «حماس» لدى الرياض

أعلن زعيم جماعة «أنصار الله» عبد الملك الحوثي، استعداده إطلاق سراح ضباط سعوديين أسرى لديه، مقابل الإفراج عن معتقلي حركة «حماس» لدى السلطات السعودية.



وأدان الحوثي في كلمة بمناسبة العام الهجري الجديد «الأحكام الظالمة بحق المختطفين الفلسطينيين في السعودية»، معتبراً أن «مشكلة النظامين السعودي والإماراتي مع حماس هي في مقاومتها للعدو الإسرائيلي».



كما أضاف القول: «نؤكد من جديد عرضنا للنظام السعودي لمبادلة ضباطه الأسرى لدينا مقابل الإفراج عن المختطفين الفلسطينيين»، دون أن يحدد عدد الضباط.



وكانت المحكمة الجزائية السعودية قد حكمت بالسجن 15 عاماً بحق الممثل السابق لحركة «حماس» في المملكة، محمد الخضري، بتهمة دعم المقاومة ضمن أحكام بحق 69 أردنياً وفلسطينياً، تراوحت بين البراءة والسجن 22 عاماً.