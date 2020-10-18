«ألمانيا» تعلق على تصرفات «تركيا» في شرق المتوسط

قالت المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل"، «إن تصرفات تركيا في شرق المتوسط استفزازية ومؤسفة ولا لزوم لها، في الوقت الذي تواصل فيه أنقرة التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه متنازع عليها».





وأفادت "ميركل" في قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل "اتفقنا على أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها تركيا مؤخراً ذات الطبيعة الاستفزازية بشكل واضح يترتب عليها زيادة التوترات بدلاً من تخفيفها. هذا السلوك مؤسف للغاية ولا لزوم له".





وكانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط الشهر الماضي "لإتاحة المجال للدبلوماسية" قبل قمة للاتحاد الأوروبي التي بحثت فيها فرض عقوبات على تركيا.



يذكر أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" قال في خطاب له إن "تركيا ستعطي اليونان الرد الذي تستحقه في شرق المتوسط".



ووصفت اليونان الخطوة بأنها "تصعيد كبير" في نزاعهما على حقوق السيادة البحرية والأحقية في موارد النفط والغاز بالمنطقة.



وانتقدت الولايات المتحدة أيضاً، «قرار تركيا على إعادة السفينة واتهمتها بإثارة التوتر من جانب واحد و"تعمد" تعقيد استئناف المحادثات مع اليونان».