«أسترازينيكا» تؤكد سلامة لقاحها

بعد توجه عدد من الدول الأوروبية إلى تعليق استخدام لقاحها ضد الفيروس المستجد، علقت شركة أسترازينيكا على هذا، مطمئنة الجميع على سلامة لقاحها ضد الوباء.



وفي بيان لها، قالت إنها «أجرت مراجعة مفصلة على من تلقوا لقاحها ضد كورونا، وأسفرت عن عدم ظهور دلائل على زيادة خطر حدوث تجلط في الدم».



وأوضحت أن المراجعة شملت أكثر من 17 مليوناً حصلوا على اللقاح في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. مؤكدة أنه «لم تظهر دلائل على زيادة خطر الانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة أو قلة الصفائح في أي فئة عمرية محددة أو جنس معين أو في أي بلد بعينه».



وأعلنت الشركة أنها أجرت مع السلطات الصحية الأوروبية اختبارات إضافية دون أن تظهر ما يدعو للقلق. ولا توجد أيضاً مشكلات مؤكدة متعلقة بجودة أي من دفعات لقاحها المستخدمة في أنحاء أوروبا والعالم.



وكانت هولندا والدنمارك والنرويج وأيسلندا قد علقوا استخدام اللقاح لمشاكل تتعلق بالتجلط، في حين أوقفت النمسا استخدام دفعة من جرعات أسترازينيكا الأسبوع الماضي ريثما تحقق في وفاة ناجمة عن اضطرابات تخثر الدم، كذلك علقت أيرلندا بصورة مؤقتة استخدام لقاح أسترازينيكا "بدافع الحذر الشديد".



يذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية كانت قد أكدت مع منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد ما يدل على ارتباط هذه الحالات باللقاح.



وأقرت السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان استخدام لقاح أسترازينيكا الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، لكن الهيئات التنظيمية الأمريكية لم تقره بعد.