الرئيس الأسد يطلق المشروع الوطني للإصلاح الإداري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء
سيناتور أمريكي: إسرائيل قتلت الحريري بمساعدة سعودية
العراق: إطباق الحصار على داعش بعد تحرير الجسور الـ 5 بين ساحلَي الموصل
التحالف الأميركي يعلن عن إسقاط طائرة من دون طيار قرب التنف جنوب سوريا
القوات المصرية تقضي على 12 إرهابيا في شمال سيناء
البحرين تهدد بسحب جواز سفر أي من مواطنيها في حال زيارته قطر
الأمن العام اللبناني يوقف إرهابيا في البقاع
أستراليا تعلق مشاركتها في “تحالف واشنطن” بعد التهديد الروسي
موسكو تحذّر طائرات «التحالف»... والجيش يسرّع عملياته نحو دير الزور
طيران “التحالف الدولي” يرتكب مجزرة جديدة راح ضحيتها 12 مدنيا بريف الحسكة
ضبط سيارة مفخخة بمواد شديدة الانفجار بريف السلمية الشرقي
«الأزمة الخليجية»: رفع سقف التحدي من الجانبين
إعادة تدوير
إرهابيون يعترفون بتلقيهم أسلحة وأموالاً من إسرائيل
الأمن العام اللبناني يوقف لبنانيا لانتمائه إلى تنظيم إرهابي

VoB في إندونيسيا... روك وحجاب

تمكّنت مجموعة من الفتيات الإندونيسيات المحجبات من تحقيق شهرة كبيرة، إثر تشكيلهن فرقة لعزف موسيقى الروك، أطلقن عليها اسم VoB. قناة «روسيا اليوم»، أعدّت تقريراً خاصاً عن هذه الفرقة التي تشكلت عام 2014 واكتسبت آلاف المعجبين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وهي تتألف من المغنية وعازفة الغيتار فيردا كورنيا، وعازفة الغيتار ويدي راحماواتي، وعازفة الإيقاع يوسي سيتي أيسياه.
وألفت الفرقة أربع أغنيات تتناول مواضيع اجتماعية تتعلق بالتغيّر المناخي، والتسامح الديني، مما أثار ضجة وغضباً في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ تلقت الفتيات رسائل تهديد بالقتل. وفيما تواجه الفرقة انتقادات من قبل بعض المسلمين، تؤكد الفتيات أنّهن يلتزمن بـ «تعاليم الدين الإسلامي ولا يرين أي تناقض بين إيمانهن وإعجابهن بموسيقى الروك الصاخبة».

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.