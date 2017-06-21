VoB في إندونيسيا... روك وحجاب

تمكّنت مجموعة من الفتيات الإندونيسيات المحجبات من تحقيق شهرة كبيرة، إثر تشكيلهن فرقة لعزف موسيقى الروك، أطلقن عليها اسم VoB. قناة «روسيا اليوم»، أعدّت تقريراً خاصاً عن هذه الفرقة التي تشكلت عام 2014 واكتسبت آلاف المعجبين في مواقع التواصل الاجتماعي.



وهي تتألف من المغنية وعازفة الغيتار فيردا كورنيا، وعازفة الغيتار ويدي راحماواتي، وعازفة الإيقاع يوسي سيتي أيسياه.

وألفت الفرقة أربع أغنيات تتناول مواضيع اجتماعية تتعلق بالتغيّر المناخي، والتسامح الديني، مما أثار ضجة وغضباً في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ تلقت الفتيات رسائل تهديد بالقتل. وفيما تواجه الفرقة انتقادات من قبل بعض المسلمين، تؤكد الفتيات أنّهن يلتزمن بـ «تعاليم الدين الإسلامي ولا يرين أي تناقض بين إيمانهن وإعجابهن بموسيقى الروك الصاخبة».

وكالات