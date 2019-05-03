Telegram X يحصل على تحديث جديد.. اعرف مميزاته

حصل تطبيق Telegram X، الذى يعتبر النسخة المتقدمة من تطبيق التراسل الفورى المشفر Telegram، على زوج من المميزات التجريبية الجديدة، فضلا عن المزيد من التحكم الدقيق فى إعدادات التطبيق.



وبحسب موقع gsmarena الهندى فقد تم إعادة تصميم الإشعارات من البداية، حيث وفر فريق التطوير خدمة الإشعارات Notifications 2.0، حيث تحسنت هذه الإخطارات بشكل كبير، إضافة إلى توفير الكثير من الخيارات المتعلقة بالتنبيهات، فضلا عن كونها لا تستهلك بطارية الهاتف مثلما كان يحدث فى السابق.



وأصبح الآن هناك نوعان من إعدادات الإشعارات الجديدة الموجهة نحو الخصوصية وتجميع الإشعارات بشكل أفضل أيضًا، وإضافة إلى تحسينات الإشعارات يقدم التحديث أيضًا استطلاعات الرأى وتحسينات الأداء العامة والتحكم بشكل أفضل فى بيانات المستخدمين، حيث يمكن الآن محو جميع البيانات المتعلقة بـ Telegram X على أحد أجهزتك عن بُعد فى حالة سرقتها.