hgطيران السعودي يشن عشرات الغارات على مأرب وحجة والجوف باليمن

واصل طيران النظام السعودي عدوانه على المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية وشن عشرات الغارات على ثلاث محافظات فيما تعرضت مناطق حدودية لقصف صاروخي ومدفعي.





وقال مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: إن “طيران العدوان شن سبع غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب وعشر غارات على مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة وسبع غارات أخرى على مديرية خب والشعف وست غارات على مديرية المتون في محافظة الجوف”.





وأشار المصدر إلى أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف مناطق متفرقة من مديريات منبه وغمر وشدا الحدودية في محافظة صعدة ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين.





من جهة ثانية وفي إطار ردها على العدوان السعودى استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمنى واللجان الشعبية بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات لمرتزقة العدوان في مديرية موزع بمحافظة تعز محققة إصابات مباشرة وفق مصدر عسكري.





ولفت المصدر إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المرتزقة إثر إفشال الجيش واللجان محاولة تسلل لهم في جبل العنين بمديرية جبل حبشي في تعز فيما تم تدمير آلية محملة بالمرتزقة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومصرع من كانوا على متنها.



