الإرهابيون يستهدفون مسار الممر الآمن في مخيم الوافدين ويمنعون المدنيين من الخروج
التحالف الأمريكي يرتكب مجزرة جديدة تسفر عن استشهاد 24 مدنيا بريف ديرالزور الشرقي
الكرملين: نأسف من تجاهل شركاء روسيا لتجاوزات الإرهابيين في مناطق الغوطة
الخارجية: تقويض سيادة ووحدة أراضي سورية الهدف الوحيد للتحالف الدولي
استكمال الاستعدادات في مخيم الوافدين لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج من الغوطة
ميليشيات ريف حمص «خائفة» وشقيقاتها في درعا تحاول التصعيد
السلطات السورية تجهز ممرا إنسانيا بين الغوطة الشرقية ودمشق
المالية تحجز على 13 مليار ليرة لرجال أعمال وفاسدين لمصلحة 86 جهة حكومية
مسرحية الكيميائي تنطلق في الغوطة … موسكو: «استفزاز» .. برلين: لا معلومات لدينا
الكرملين يتحدث عن هدنة إنسانية وفتح ممر لإجلاء المدنيين.. و«جيش الإسلام» يرفض!
تحضيرات لـ«مرحلة ثانية» من العمليات في عفرين..وروسيا تعيد إحياء «الهدن المؤقتة» في الغوطة
من جرابلس إلى معرّة النعمان: الاحتلال التركي يتمدّد
النشرة الميدانية لمساء يوم الأثنين
وزارة الداخلية تنفذ حكم الإعدام بأحد كوادرها
مندوب سوريا الدائم لدى جنيف: مستمرون بعملياتنا ضد الإرهابيين بالغوطة

hgطيران السعودي يشن عشرات الغارات على مأرب وحجة والجوف باليمن

 

واصل طيران النظام السعودي عدوانه على المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية وشن عشرات الغارات على ثلاث محافظات فيما تعرضت مناطق حدودية لقصف صاروخي ومدفعي.

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: إن “طيران العدوان شن سبع غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب وعشر غارات على مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة وسبع غارات أخرى على مديرية خب والشعف وست غارات على مديرية المتون في محافظة الجوف”.

وأشار المصدر إلى أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف مناطق متفرقة من مديريات منبه وغمر وشدا الحدودية في محافظة صعدة ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين.

من جهة ثانية وفي إطار ردها على العدوان السعودى استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمنى واللجان الشعبية بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات لمرتزقة العدوان في مديرية موزع بمحافظة تعز محققة إصابات مباشرة وفق مصدر عسكري.

ولفت المصدر إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المرتزقة إثر إفشال الجيش واللجان محاولة تسلل لهم في جبل العنين بمديرية جبل حبشي في تعز فيما تم تدمير آلية محملة بالمرتزقة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومصرع من كانوا على متنها.

ويشن التحالف الذي يقوده النظام السعودي عدوانا على اليمن منذ آذار عام 2015 ما خلف عشرات آلاف الضحايا من المدنيين ودمارا بالبنى التحتية في البلاد إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار الأوبئة والأمراض بسبب الحصار الشامل.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.